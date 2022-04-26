Членам «антиукраинских партий» захотели запретить баллотироваться в депутаты

На Украине запретят членам «антиукраинских партий» выдвигаться в депутаты и президенты

Верховная Рада Украины захотела запретить всем, кто был основателем или членом «антиукраинских партий», выдвигаться в депутаты всех уровней и президенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект.

Законопроект предлагает внести изменения в законы, которые касаются «очищения власти от основателей и членов антиукраинских политических партий».

В число антиукраинских вошли: «Коммунистическая партия Украины», «Партия регионов», «Социал-демократическая партия Украины (объединенная)», «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), «Партия Шария», «Государство», «Левая оппозиция», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Союз левых сил», «Социалистическая партия Украины», «Оппозиционный блок». В списке также значатся «Социалисты», «Наши» и «Блок Владимира Сальдо» — их членам запрещено баллотироваться.

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

В конце марта в Верховной Раде предложили запретить «пророссийские партии». В случае если партию запретят, имущество, средства и другие активы политсилы и ее структурных образований перейдут в собственность государства.