На Украине запретили «Партию Шария»

Суд во Львове запретил деятельность «Партии Шария» и конфисковал ее активы

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность украинской «Партии Шария», лидером которой является оппозиционный блогер Анатолий Шарий. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на организацию «Опора».

Политическая сила, как отмечают активисты, была запрещена по требованию министерства юстиции и Службы безопасности Украины (СБУ) как «пророссийская». Все активы и имущество районных и областных ячеек партии будут конфискованы в пользу государства.

Сам Шарий, комментируя решение суда, назвал инициаторов дела ничтожествами.

«Ничтожество, плясавшее за пять копеек на свадьбах, не сумело запретить Партию никоим образом, ни по одному закону, как только перенеся рассмотрение в рогулистический Львовский суд с судьями, вылезшими из схрона и не читавшими законов вовсе», — заявил он, подразумевая президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционный блок». Она не вела активной деятельности, но попала под закон о ликвидации всех «пророссийских партий». Также под запрет попала Социалистическая партия Украины.