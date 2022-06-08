Суд на Украине запретил первую «пророссийскую партию»

Суд Львова запретил деятельность украинской партии «Оппозиционный блок» как пророссийской

Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность партии «Оппозиционный блок» в соответствии с законом о ликвидации всех «пророссийских партий». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Оппозиционный блок» стал первой после 24 февраля партией официально запрещенной на Украине на основании этого закона. Все имущество ее ячеек будет обращено в пользу государства.

Как отмечает издание, партия не вела активной политической деятельности с 2018 года. В ее составе оставались лишь несколько действующих депутатов, остальные влились в «Оппозиционную платформу — За жизнь».

14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий», которые носят «антиукраинский характер», и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности страны.

В Верховной Раде также намерены запретить всем, кто был основателем или членом «антиукраинских партий», выдвигаться в депутаты всех уровней и президенты.

