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Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

«Страна.ua»: президент Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий на Украине

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий «пророссийские партии» в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua», передает РИА Новости.

«Документом предусматривается, что дела о запрете партий, которые носят "антиукраинский характер" и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности Украины, будут рассматриваться как срочные в сокращенные сроки,» — говорится в публикации.

3 мая Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность пророссийских партий. Принятие документа поддержали 330 депутатов.

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Варвара Кошечкина
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