Испания закрыла дело о выдаче Шария Украине

Суд в Испании закрыл дело об экстрадиции блогера Анатолия Шария на Украину

Суд в Испании решил закрыть дело об экстрадиции блогера Анатолия Шария на Украину, поскольку он больше не находится в королевстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ испанского юридического ведомства.

«От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии», — говорится в документе. В этой связи испанский суд постановил «прекратить нынешнее судебное разбирательство в отношении Анатолия Шария».

На Украине Шария обвиняют в государственной измене. В начале мая его задержали в Испании, однако вскоре отпустили под подписку о невыезде. В июне Киев обратился к Мадриду с просьбой выдать блогера.