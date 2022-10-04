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Испания закрыла дело о выдаче Шария Украине

Суд в Испании закрыл дело об экстрадиции блогера Анатолия Шария на Украину

Кадр: канал «Анатолий Шарий» / YouTube

Суд в Испании решил закрыть дело об экстрадиции блогера Анатолия Шария на Украину, поскольку он больше не находится в королевстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ испанского юридического ведомства.

«От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии», — говорится в документе. В этой связи испанский суд постановил «прекратить нынешнее судебное разбирательство в отношении Анатолия Шария».

На Украине Шария обвиняют в государственной измене. В начале мая его задержали в Испании, однако вскоре отпустили под подписку о невыезде. В июне Киев обратился к Мадриду с просьбой выдать блогера.

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Василий Мека
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