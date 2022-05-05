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Шария отпустили под подписку о невыезде

Глава европейского бюро ВГТРК сообщила, что Шарий отпущен под подписку о невыезде

Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Задержанный в Испании украинский блогер Анатолий Шарий отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщили в Telegram глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова и бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции», — написала Попова. Кива также заявил, что, по его информации, Шарий вернется в Барселону и будет ждать судебного решения.

Ранее стало известно, что Шарий задержан. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Киев обвиняет блогера в государственной измене. Позже факт задержания подтвердила испанская полиция.

В 2000-х годах Шарий работал журналистом на Украине. Против него были заведены уголовные дела, после чего он получил убежище в Евросоюзе в 2012 году. Последние годы Шарий ведет блог на YouTube и критикует украинские власти. На родине его не раз обвиняли в работе на Россию.

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Алевтина Запольская
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