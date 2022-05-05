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СБУ сообщила о задержании в Испании блогера Шария

Служба безопасности Украины сообщила, что в Испании задержан блогер Анатолий Шарий

Фото: @anatolijsharij

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Испании задержан блогер Анатолий Шарий. Об этом пишет РИА Новости.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность ряда партий на время военного положения, в том числе «Партии Шария».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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