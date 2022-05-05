Испанская полиция подтвердила задержание Шария

Нацполиция Испании подтвердила задержание Анатолия Шария по международному ордеру

Национальная полиция Испании подтвердила задержание украинского блогера Анатолия Шария, подозреваемого на родине в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Источники местного издания El Diario в местной полиции сообщают, что блогер «будет привлечен к ответственности». Отмечается, что Испания и Украина имеют соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.

Как рассказала в своем Telegram-канале журналистка и руководитель европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, блогер был отпущен под подписку о невыезде. Шарий может вернуться в Каталонию, где он проживает, чтобы дождаться вынесения решения об экстрадиции.

Служба безопасности Украины (СБУ) 5 мая сообщила о том, что накануне в Испании задержан блогер Анатолий Шарий. Он обвиняется в государственной измене, утверждают в ведомстве.

Шарий в 2012 году получил политическое убежище в Европе после того, как на Украине на него завели два уголовных дела. По мнению блогера, они были полностью сфабрикованы. В эмиграции Шарий ведет блог на YouTube, в котором критикует действия нынешней украинской власти.