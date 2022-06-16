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Украина попросила Испанию выдать Анатолия Шария

Украинские власти обратились к властям Испании с просьбой выдать блогера Шария

Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Украинские власти обратились к властям Испании с просьбой выдать блогера Анатолия Шария, которого Киев обвиняет в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, запрос о выдаче Шария был направлен в министерство юстиции Испании 18 мая.

В ведомстве отметили, что запрос был направлен в соответствии с требованием Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года. Документ не определяет конкретный срок, в течение которого запрос должен быть рассмотрен.

Анатолия Шария задержали в Испании 4 мая. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.

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Алевтина Запольская
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