Адвокат Шария рассказал о линии защиты блогера в суде по экстрадиции на Украину

Адвокат Шария Бойе заявил, что блогеру грозит расправа в случае экстрадиции на Украину

Украинскому блогеру и оппозиционеру Анатолию Шарию грозит расправа в случае экстрадиции из Испании на Украину. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил адвокат блогера Гонсало Бойе.

Юрист напомнил, что у Шария был статус беженца, так как он подвергался преследованиям за свою журналистскую и политическую деятельность, что будет отражено в линии защиты блогера в суде. «Существует серьезный риск того, что он будет убит, если вернется на Украину», — подчеркнул Бойе.

Он рассказал, в последние недели Шарий получал угрозы со стороны украинских граждан в Испании. «Они вели себя в его адрес крайне агрессивно, и это здесь, в Каталонии. А что будет, если его выдадут Украине?» — подчеркнул адвокат.

Анатолия Шария задержали в Испании 4 мая. Этот факт подтвердила местная полиция и Служба безопасности Украины. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.

В 2000-х годах Шарий работал журналистом на Украине. Против него были заведены уголовные дела, после чего он получил убежище в Евросоюзе в 2012-м, однако в 2021-м литовские власти лишили его статуса беженца. Последние годы Шарий ведет блог на YouTube и критикует украинские власти.