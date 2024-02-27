Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

El Mundo: Испания знала о пребывании летчика Кузьминова в стране с первого дня

Испанские власти с первого дня знали, что в страну прибыл российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, проживавший там по украинскому паспорту. Следователи также выдвинули новую версию его убийства — они предполагают, что летчика вычислили, когда он готовился к приезду матери.

Кузьминов пытался привезти в Испанию свою 52-летнюю мать

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти не знали о настоящей личности Кузьминова — он въехал в страну по украинскому паспорту. При этом El Mundo сообщила, что в Испании владели информацией о его прибытии с первого дня.

Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters

По мнению испанских следователей, Кузьминова вычислили не тогда, когда он пытался привезти в страну бывшую девушку, как сообщалось ранее, а в то время, когда он начал готовиться к приезду 52-летней матери — она должна была встретиться с ним в Аликанте. Женщина покинула Россию еще до угона вертолета Кузьминовым под предлогом поездки в Корею. Сообщается, что сейчас она находится на Украине.

Следствие считает, что Кузьминов совершил ошибку, когда стал использовать старые связи — звонил по украинскому мобильному телефону, который мог прослушиваться.

В Испании озвучивали уже две версии убийства летчика

Газета El Pais сообщала, что сейчас следствие рассматривает две версии убийства: Кузьминова мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе либо он позвонил бывшей девушке и пригласил встретиться с ним.

Местный ресторатор Косина Фусьон рассказывал, что в Вильяхойосе проживают в основном выходцы с Украины и из России, а после начала спецоперации между ними выросло количество драк. Ресторатор также высказался и о предполагаемом убийстве Кузьминова, назвав его профессионально организованным.