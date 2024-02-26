В Испании сообщили о новых деталях по делу перебежчика Кузьминова. В его районе убили еще одного гражданина России

Перед смертью летчика Кузьминова в том же районе Испании был убит другой русский

В испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, ранее был убит еще один гражданин России. О новых подробностях по делу дезертира, угнавшего российский вертолет для Украины, рассказал местный ресторатор Косина Фусьон.

Он пояснил, что в этом районе проживают в основном выходцы с Украины и из России, а после начала спецоперации между ними выросло количество драк. «Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал бизнесмен.

Район Вильяхойоса считался опасным из-за конфликтов россиян и украинцев

Фусьон рассказал, что в Вильяхойосе живут выходцы из постсоветского пространства, поэтому в муниципалитете много русских и украинских магазинов. Однако после начала специальной военное операции (СВО) ситуация в районе заметно ухудшилась, выходцы из России и с Украины начали конфликтовать между собой. «Участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась», — сообщает местный житель.

Фото: Eva Manez / Reuters

Испанцы не считают район безопасным и спокойным. Здесь же несколько дней назад убили еще одного гражданина России, однако его личность не раскрывается. По словам Фусьона, россиянина убили «из-за каких-то разборок». Ресторатор также высказался и о предполагаемом убийстве Кузьминова, назвав его профессионально организованном.

Потому что двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать. Они не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры, которых достаточно много в жилищных комплексах района Косина Фусьон испанский ресторатор

Ранее правительство Испании пообещало «соответствующий ответ» после прояснения обстоятельств возможного убийства Кузьминова в провинции Аликанте. Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес уточнил, что ответ будет соизмерим с совершенными действиями. «Нам не следует говорить легкомысленно», — отметил глава дипведомства.

Отец Кузьминова предположил, что летчика убили украинцы

Отец перегнавшего на Украину вертолет Ми-8 Максима Кузьминова считает, что его сына «убрали». По словам Кузьминова-старшего, предателей не уважают «ни враги, ни свои». Он полагает, что к расправе над бывшим военнослужащим причастна Украина.

Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters

Журналистам стало известно, что Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам. Поддельное удостоверение личности содержит информацию о родившемся в 1990 году 33-летнем жителе Донецка Игоре Шевченко. При этом бежавшему на Украину Кузьминову было 28 лет. Реальный Шевченко состоял в ополчении Донецкой народной республики, мужчины не стало в 2014-м году. Бывший летчик Минобороны получил украинский паспорт 22 сентября.

При этом Кузьминов получил поддельные документы и от властей Испании. «Монклоа (резиденция премьера Испании — прим. «Ленты.ру») выдал ему фальшивые документы, но не защиту», — говорится в публикации местной газеты El Pais. При этом не уточняется, о каких именно документах идет речь.

Ряд СМИ, в том числе американская газета The New York Yimes, сообщили, что в Аликанте действительно убили угнавшего Ми-8 пилота. При этом представители Гражданской гвардии Испании заявили, что детали следствия засекречены, а личность летчика «могла быть фальшивой». Кремль не получал сообщений по дипломатическим каналам о летчике-перебежчике Максиме Кузьминове.