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14:25, 23 февраля 2024Мир

Стало известно о выдаче поддельных документов Кузьминову испанскими властями

Pais: власти Испании выдали Кузьминову поддельные документы

Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters

Угнавший на Украину вертолет Ми-8 российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов получил поддельные документы от властей Испании. Об этом сообщает газета Pais.

«Монклоа (резиденция премьера Испании — прим. «Ленты.ру») выдал ему фальшивые документы, но не защиту», — говорится в публикации. При этом не уточняется, о каких именно документах идет речь.

Ранее журналистам стало известно, что Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам. Поддельное удостоверение личности содержит информацию о родившемся в 1990 году 33-летнем жителе Донецка Игоре Шевченко. При этом бежавшему на Украину Кузьминову было 28 лет.

Было опубликовано фото соответствующего паспорта гражданина Украины. По имеющимся данным, реальный Шевченко состоял в ополчении Донецкой народной республики, его не стало в 2014 году.

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      Екатерина Подвигина
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