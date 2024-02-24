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08:55, 24 февраля 2024Мир

Испания пообещала ответ на предполагаемую смерть Кузьминова

Испания пообещала «соответствующий ответ» на возможную смерть Кузьминова

Фото: Juan Medina / Reuters

Правительство Испании пообещало «соответствующий ответ» после прояснения обстоятельств возможного убийства летчика Максима Кузьминова в провинции Аликанте. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что ответ будет соизмерим с совершенными действиями. «Нам не следует говорить легкомысленно», — отметил глава дипведомства.

Ранее журналистам стало известно, что Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам. Поддельное удостоверение личности содержит информацию о родившемся в 1990 году 33-летнем жителе Донецка Игоре Шевченко. При этом бежавшему на Украину Кузьминову было 28 лет.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал на Украину вертолет Ми-8, на борту которого также находились штурман и техник, которые не знали о намерениях летчика. По прибытии на Украину, по словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от них пришлось избавиться.

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      Юлия Мискевич
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