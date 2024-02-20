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05:10, 20 февраля 2024Мир

Женщина, наркотики и поддельный паспорт Украины. Дело убитого в Испании летчика Кузьминова обрастает подробностями

У убитого в Испании летчика из России Кузьминова нашли фальшивый паспорт Украины

Фото: Miguel Vidal / Reuters

У российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, застреленного в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, нашли поддельный паспорт. Об этом сообщило агентство EFE.

Близкие к расследованию источники рассказали, что в найденных рядом с телом документах значилась фамилия 33-летнего украинца. При этом Кузьминову, угнавшему в 2023 году военный вертолет на Украину, было 28 лет.

Официального подтверждения смерти пилота нет

Источники EFE подтвердили, что россиянин был убит в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте. Однако командование гражданской гвардии в Аликанте не подтвердило, что убит именно Кузьминов. В пресс-службе правоохранительных органов указали «Ленте.ру», что подтвердить или опровергнуть эту информацию могут в посольстве России в Испании.

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Инцидент произошел 13 февраля. Киллеры выстрелили в мужчину несколько раз на пандусе общественного гаража, по разной информации, на теле насчитали от пяти до 12 пулевых отверстий. После расстрела жертву переехали автомобилем.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил «Ленте.ру», что Россия заинтересована в том, чтобы Испания провела расследование по факту убийства российского летчика. Он подчеркнул, что для страны важно понимание взгляда испанской стороны.

В деле об убийстве появилась женщина и наркотики

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов указал, что в Испании нашли мертвым именно Кузьминова. «Можем подтвердить факт смерти», — сказал он.

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Также в ГУР рассказали, что Кузьминова застрелили после того, как он пригласил к себе бывшую возлюбленную. «Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь», — сказал собеседник издания «Украинская правда». Откуда именно приехала женщина, не уточняется.

Источники в Гражданской гвардии Испании рассказали, что после переезда в Испанию бывший пилот пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Российский спецназ вынес перебежчику смертный приговор

В октябре 2023 года корреспондент ВГТРК Сергей Зенин поговорил с бойцами спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) о судьбе Кузьминова. Журналист отметил, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова «уже получен», а его исполнение — лишь «вопрос времени».

До суда не вернется, я думаю, не доживет

неназванный военнослужащий в эфире телеканала «Россия-1»

В начале августа 2023 года летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курской области и переправился на нем на территорию Украины. Предложение угнать технику поступило Кузьминову от украинских спецслужб.

Кроме Кузьминова на борту было еще два члена экипажа, однако они не были в курсе запланированного угона. По прибытии на территорию Украины его сослуживцев застрелили.

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      Марина Совина
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