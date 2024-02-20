У застреленного в Испании летчика-перебежчика нашли поддельные документы

У убитого в Испании российского летчика Кузьминова нашли поддельные документы

У российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, застреленного в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, нашли поддельный паспорт. Об этом сообщает EFE.

Близкие к расследованию источники рассказали агентству, что в найденных на теле документах значилась фамилия 33-летнего украинца. При этом Кузьминову было 28 лет.

Ранее EFE подтвердило, что убитым в Аликанте оказался именно Кузьминов. В нем нашли больше пяти пулевых отверстий.

В октябре 2023 года бойцы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) рассказывали, что летчик Кузьминов «не доживет до суда». Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов уже подтвердил, что тело принадлежало Кузьминову.