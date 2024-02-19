В России отреагировали на убийство угнавшего вертолет на Украину летчика

Депутат Новиков: Россия заинтересована в расследовании убийства Кузьминова

Россия заинтересована в том, чтобы Испания провела расследование по факту убийства российского летчика, угнавшего вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Кузьминова, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что для страны важно понимание взгляда испанской стороны.

«Если он сохранил гражданство России, то государство заинтересовано в том, чтобы власти страны, на территории которой произошло преступление, озаботились вопросом, провели расследование и предоставили нам информацию. Кроме того что это обычная практика отстаивания интересов граждан, для нас, учитывая специфическую биографию, немаловажным было бы понимание взгляда испанской стороны на причины случившегося», — заметил Новиков.

Он также добавил, что Россия не может проводить следственные действия на территории другого государства самостоятельно.

Ранее стало известно, что Кузьминов был найден мертвым в Испании. По предварительным данным, его тело с пулевыми ранениями обнаружили на пандусе гаража.

В октябре 2023 года бойцы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) рассказывали, что летчик Кузьминов «не доживет до суда». Журналист «России 1» тогда отмечал, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова уже получен военными, а его исполнение — лишь «вопрос времени».

В сентябре 2023 года Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курской области и переправился на нем на территорию Украины. Предложение угнать технику поступило Кузьминову от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.