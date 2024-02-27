В Испании высказали новую версию убийства перебежчика Кузьминова

El Mundo: Испания с первого дня знала о пребывании летчика-предателя Кузьминова

Испанские власти с первого дня знали о пребывании в стране российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, проживающего там по украинскому паспорту и убитому в феврале в городе Вильяхойоса. Об этом сообщает El Mundo.

Кроме того, испанские следователи высказали новую версию его убийства, согласно которой Кузьминова вычислили, когда он пытался привезти в Испанию свою мать, 52-летнюю Инну Кузьминову. Ранее предполагалось, что личность перебежчика была раскрыта, когда он начал подготовку к приезду в страну его бывшей девушки.

Отмечается, что мать Кузьминова покинула Россию еще до угона вертолета ее сыном под предлогом поездки в Южную Корею. Как уточняет издание, сейчас женщина находится на Украине.

Ранее стало известно, что в районе Вильяхойоса, где нашли тело Кузьминова, был убит еще один россиянин. Испанцы не считают данный район безопасным. Предполагается, что россиянина убили «из-за каких-то разборок».