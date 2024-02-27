Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 27 февраля 2024Мир

В Испании высказали новую версию убийства перебежчика Кузьминова

El Mundo: Испания с первого дня знала о пребывании летчика-предателя Кузьминова

Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters

Испанские власти с первого дня знали о пребывании в стране российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, проживающего там по украинскому паспорту и убитому в феврале в городе Вильяхойоса. Об этом сообщает El Mundo.

Кроме того, испанские следователи высказали новую версию его убийства, согласно которой Кузьминова вычислили, когда он пытался привезти в Испанию свою мать, 52-летнюю Инну Кузьминову. Ранее предполагалось, что личность перебежчика была раскрыта, когда он начал подготовку к приезду в страну его бывшей девушки.

Отмечается, что мать Кузьминова покинула Россию еще до угона вертолета ее сыном под предлогом поездки в Южную Корею. Как уточняет издание, сейчас женщина находится на Украине.

Ранее стало известно, что в районе Вильяхойоса, где нашли тело Кузьминова, был убит еще один россиянин. Испанцы не считают данный район безопасным. Предполагается, что россиянина убили «из-за каких-то разборок».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Хуситы ударили по подводным интернет-кабелям, связывающим Европу и Азию. Кому и чем это грозит?

      Россиян предупредили о росте трат на подарки к 8 Марта

      30 тысяч московских студентов прошли практику по-новому

      В Крыму оценили потери из-за энергетической блокады

      В Госдуме дали совет Макрону

      Китай создаст лунный пилотируемый корабль

      Принцесса рассказала о планах после публикации обнаженных снимков в Playboy

      Подруга Фредди Меркьюри решила избавиться от его дома

      Иностранцы назвали проводниц в российском поезде «большими и страшными»

      В российском городе мужчина сбросил студентку из Нигерии с балкона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше