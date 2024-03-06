Полиция Испании не подтвердила факт покушения на украинского блогера Шария

Полиция Испании не в курсе покушения на украинского блогера Анатолия Шария

Полиция Испании не подтвердила факта покушения на жизнь украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, который заявил о нападении на его автомобиль людей с оружием. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, ни испанская полиция, ни правоохранительные органы автономного сообщества Каталония (там проживает Шарий — прим. «Ленты.ру») не в курсе предполагаемого происшествия.

Ранее 6 марта украинский блогер Шарий сообщил о нападении на его автомобиль в Испании. Он отметил, что двое людей с автоматическим оружием пытались обстрелять его машину, где он находился вместе со своей супругой.

Шарий также рассказал, что испанские силовики знали о готовящемся на него покушении. По его словам, несколько недель назад они получили детальную информацию о готовящемся нападении.