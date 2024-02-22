Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за «риска задержания»

Американцам не стоит ездить в Россию по каким-либо причинам из-за якобы существующей угрозы задержания. Об этом предупредил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Госдеп призвал граждан США отказаться от поездок в РФ. «Ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по какой бы то ни было причине, потому что он подвергается риску задержания», — подчеркнул он.

По словам Миллера, американские дипломаты будут добиваться встреч в РФ с обладателями гражданства России и США. Он пообещал, что Вашингтон будет работать над освобождением содержащихся под стражей в России американцев.

В марте 2023 года Белый дом призвал всех граждан США покинуть Россию после ареста журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.