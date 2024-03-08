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01:51, 8 марта 2024Мир

США и Британия опубликовали срочные предупреждения своим гражданам в России

Посольство США призвало своих граждан в РФ избегать массовых мероприятий

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Посольство США в Москве и МИД Великобритании опубликовали предупреждения для своих граждан, находящихся в России, и призвали их избегать массовых мероприятий в течение ближайших 48 часов.

В заявлении дипмиссии Соединенных Штатов говорится, что отслеживаются «сообщения, что экстремисты в скором времени планируют» некие мероприятия, в связи с чем американцев попросили не посещать массовые скопления людей, следить за свежими публикациями местных СМИ и быть внимательными к происходящему вокруг.

В русскоязычной версии сайта такого предупреждения не размещено, только в англоязычной.

МИД Великобритании ссылается на заявление американского посольства. Внешнеполитическое ведомство процитировало на своем сайте сообщение коллег из США и призвало британцев полностью воздержаться от поездок в Россию или рассмотреть возможность выезда из страны.

22 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер предупредил, что американцам не стоит ездить в Россию по каким-либо причинам из-за якобы существующей угрозы задержания.

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      Марина Совина
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