Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол США в Москве призвал американцев уезжать из России

Посол США в Москве Салливан призвал граждан страны покинуть Россию или задуматься об этом
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Американский посол в Москве Джон Салливан призвал граждан США уже сейчас покинуть Россию или задуматься об этом, спланировав возможный отъезд. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что план американцев должен включать то, как они будут обходиться без помощи посольства США в случае, если оно закроется. Дипломат считает, что закрыть диппредставительство могут российские власти.

«Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас», — подчеркнул Салливан.

Еще 27 февраля американское посольство в РФ заявило, что гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России по пока доступным коммерческим рейсам. В посольстве напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам отказаться от путешествий в Россию.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названа дата закрытия ресторанов «Макдоналдс» в России
Китайские компании поспособствуют отказу Европы от российского топлива
Бывшую замминистра просвещения Ракову оставят в СИЗО до июня
Владелец жилья нашел огромную змею среди оставленных арендатором гор мусора
Названы самые популярные смартфоны
Названы последствия возможного отказа ЕС от российской нефти
Назван размер выплат для завоевавших медали на Играх-2022 москвичей
На Украине ужесточили наказание за госизмену и мародерство
Производитель сигарет Davidoff ушел из России
Власти Украины насчитали более десятка покушений на Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.