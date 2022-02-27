Посольство США рекомендовало американцам покинуть Россию

Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России по пока доступным коммерческим рейсам. Такую рекомендацию дало американское посольство в РФ на своем сайте.

Как отметили в дипмиссии США, все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В посольстве также напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам не путешествовать в Россию.