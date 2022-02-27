Посольство США рекомендовало американцам покинуть Россию
Посольство США рекомендовало американцам рассмотреть возможность отъезда из России
Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России по пока доступным коммерческим рейсам. Такую рекомендацию дало американское посольство в РФ на своем сайте.
Как отметили в дипмиссии США, все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В посольстве также напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам не путешествовать в Россию.