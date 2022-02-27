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Посольство США рекомендовало американцам покинуть Россию

Посольство США рекомендовало американцам рассмотреть возможность отъезда из России

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России по пока доступным коммерческим рейсам. Такую рекомендацию дало американское посольство в РФ на своем сайте.

Как отметили в дипмиссии США, все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В посольстве также напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам не путешествовать в Россию.

Марина Совина
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