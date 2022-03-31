Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госдеп призвал американцев немедленно уезжать из России и Украины

Представитель Госдепа Нед Прайс призвал американцев немедленно покинуть Россию и Украину

Фото: Pixabay

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал американцев уезжать из России и Украины, пишет ТАСС.

По словам Прайса, граждане США, которые находятся на территориях двух стран, должны немедленно покинуть их. «Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов», — пояснил он. Прайс добавил, что соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для американских граждан за рубежом.

В начале марта американский посол в Москве Джон Салливан также призвал граждан США покинуть Россию или задуматься об этом, спланировав возможный отъезд. «Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас», — подчеркнул Салливан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине увидели усталость некоторых стран от санкций против России
Байден обвинил Россию в рекордном подорожании бензина в США
Диетолог рассказала о продуктах для борьбы со стрессом
Поклонская рассказала о возникновении нового общества на Украине
Китайским компаниям предрекли санкции со стороны США за сотрудничество с Россией
Кадыров опубликовал видео со сбежавшим из украинской армии военнопленным
Стало известно об отсутствии согласия по поставкам оружия между ФРГ и Украиной
Медведев проиграл Хуркачу и вылетел из турнира в Майами
Госдеп призвал американцев немедленно уезжать из России и Украины
Christieʼs запретил продавать предметы роскоши клиентам из России и Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.