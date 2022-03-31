Госдеп призвал американцев немедленно уезжать из России и Украины

Представитель Госдепа Нед Прайс призвал американцев немедленно покинуть Россию и Украину

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал американцев уезжать из России и Украины, пишет ТАСС.

По словам Прайса, граждане США, которые находятся на территориях двух стран, должны немедленно покинуть их. «Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов», — пояснил он. Прайс добавил, что соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для американских граждан за рубежом.

В начале марта американский посол в Москве Джон Салливан также призвал граждан США покинуть Россию или задуматься об этом, спланировав возможный отъезд. «Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас», — подчеркнул Салливан.