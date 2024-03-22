Белый дом отверг причастность Киева к теракту в Москве

Белый дом заявил, что Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холле» в Москве

В США заявили, что Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холле» в Москве. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«В настоящее время нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе», — говорится в сообщении.

При этом Кирби подчеркнул, что стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла совсем недавно и Вашингтон продолжает следить за информацией.

Ранее в США заявили, что не располагали информацией о подготовке теракта в Москве.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. В Москве был введен план «Сирена».