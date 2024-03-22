США прокомментировали свою осведомленность о подготовке теракта в Москве

В США заявили, что не располагали данными о подготовке теракта в Москве

В США заявили, что не располагали информацией о подготовке теракта в Москве. Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

Во время брифинга журналисты спросили его, обладали ли США данными о готовящемся ЧП, напомнив, что в начале марта американское посольство в Москве предупреждало о риске подобных атак.

«Я не в курсе того, что нам было заблаговременно известно об этом ужасном нападении», — заявил он. Кирби выразил мнение, что предупреждение посольства не было связано со стрельбой в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы.

Из «Крокус Сити Холла» вывели порядка 100 человек. Число пострадавших может быть свыше 100 человек.