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21:22, 22 марта 2024Силовые структуры

Из «Крокус Сити Холла» вывели порядка 100 человек

Пожарные вывели из «Крокус Сити Холла», где произошла стрельба, 100 человек

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из «Крокус Сити Холла», где произошла стрельба, вывели порядка 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МЧС РФ, передает ТАСС.

«Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди выживших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть около 100 пострадавших.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Очевидец события рассказал, что нападавших пятеро, они обученные боевики.

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