Из «Крокус Сити Холла» вывели порядка 100 человек

Пожарные вывели из «Крокус Сити Холла», где произошла стрельба, 100 человек

Из «Крокус Сити Холла», где произошла стрельба, вывели порядка 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МЧС РФ, передает ТАСС.

«Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди выживших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть около 100 пострадавших.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Очевидец события рассказал, что нападавших пятеро, они обученные боевики.