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21:20, 22 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о 100 раненых среди выживших при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

«112»: около ста человек пострадали при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Среди выживших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть около 100 пострадавших. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По его данным, 40 человек погибли. В здании продолжается пожар, часть людей могут быть заблокированы.

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. К месту происшествия направлены полиция, ОМОН и Росгвардия.

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      Владимир Шумаков
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