В США прокомментировали стрельбу в «Крокус Сити Холле»

В Белом доме назвали кадры пожара в «Крокус Сити Холле» ужасающими

В Белом доме заявили, что США в курсе сообщений о стрельбе в Москве в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге назвал назвали кадры пожара в «Крокус Сити Холле» ужасающими.

«Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы... мы пытаемся получить больше информации... кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть», — отметил он.

Кирби также выразил соболезнования «жертвам ужасной атаки» и напомнил о предупреждениях Госдепа о возможных атаках в Москве, а также о рекомендации находящимся в России американцам избегать мест большого скопления людей.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.