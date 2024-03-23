В США рассказали о планах ИГ совершить теракт в России

CNN: разведка США предупреждала о намерениях ИГ совершить теракт в России

Разведка США предупреждала российскую сторону о том, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ) планирует совершить теракты в России, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как рассказали американские специалисты, данные о подготовке теракта поступали с ноября 2023 года. При этом неизвестно, стали ли они основанием для публикации американским посольством в Москве предупреждения о террористической угрозе 7 марта.

Ранее неизвестные открыли огонь по зрителям концерта в «Крокус Сити Холл» в Москве. По последним данным, погибли 40 человек, более 140 получили травмы различной степени тяжести.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте.