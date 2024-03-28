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13:10, 28 марта 2024Мир

В Кремле прокомментировали данные NYT о подготовке теракта в «Крокусе»

Песков: к данным NYT о теракте в «Крокусе» надо относиться с осторожностью
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

К данным о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», опубликованным изданием The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, надо относиться с осторожностью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Информация New York Times со ссылкой на источники — это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время», — прокомментировал Песков.

Заявление было сделано в ответ на вопрос о публикации NYT, в которой утверждалось, что спецслужбы США не передали России все имевшиеся у них данные об угрозе теракта, боясь раскрыть свои источники и методы.

Песков добавил, что в Кремле по этому поводу «ничего не известно».

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      Елизавета Мытарева
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