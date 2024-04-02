Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявил глава государства Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.

По словам президента, силовым ведомствам предстоит установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки и конечных бенефициаров теракта. Путин подчеркнул, что в террористической среде нет надежной агентуры: там за деньги готовы сделать все, что угодно, руководствуясь лишь финансовыми соображениями.

«Также все легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся», — заверил глава государства.

Те, кто применяет это оружие, — а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, — должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие Владимир Путин президент России

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Kremlin / Reuters

Путин назвал цель заказчиков теракта

Заказчики теракта в концертном зале хотели расколоть многонациональную Россию изнутри, заявил президент. Террористы хотели посеять в обществе панику и ненависть, спровоцировать национальную рознь, ксенофобию и исламофобию.

Недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее Владимир Путин президент России

По словам президента, необходимо максимально объективно проанализировать ситуацию, чтобы вывести на новый уровень обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей — спортивных сооружениях, транспорте, торговых центрах, школах, больницах и университетах.

Путин назвал главные правила для приезжающих в Россию

В ходе выступления российский лидер подчеркнул, что приезжать в страну должны только те, кто уважает ее традиции.

Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю Владимир Путин президент России

Пресечение незаконной миграции является одним из приоритетов Министерства внутренних дел, подчеркнул президент. По словам главы государства, криминальные синдикаты, действующие в стране, являются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами и эмиссарами международных радикальных группировок.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли концертный зал, чтобы заблокировать внутри людей. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.

Террористов задержали в ночь на 23 марта в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, когда они пытались скрыться на белом Renault Symbol.