Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?
Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявил глава государства Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
По словам президента, силовым ведомствам предстоит установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки и конечных бенефициаров теракта. Путин подчеркнул, что в террористической среде нет надежной агентуры: там за деньги готовы сделать все, что угодно, руководствуясь лишь финансовыми соображениями.
«Также все легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся», — заверил глава государства.
Те, кто применяет это оружие, — а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, — должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие
Путин назвал цель заказчиков теракта
Заказчики теракта в концертном зале хотели расколоть многонациональную Россию изнутри, заявил президент. Террористы хотели посеять в обществе панику и ненависть, спровоцировать национальную рознь, ксенофобию и исламофобию.
Недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее
По словам президента, необходимо максимально объективно проанализировать ситуацию, чтобы вывести на новый уровень обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей — спортивных сооружениях, транспорте, торговых центрах, школах, больницах и университетах.
Путин назвал главные правила для приезжающих в Россию
В ходе выступления российский лидер подчеркнул, что приезжать в страну должны только те, кто уважает ее традиции.
Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю
Пресечение незаконной миграции является одним из приоритетов Министерства внутренних дел, подчеркнул президент. По словам главы государства, криминальные синдикаты, действующие в стране, являются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами и эмиссарами международных радикальных группировок.
Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли концертный зал, чтобы заблокировать внутри людей. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.
Террористов задержали в ночь на 23 марта в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, когда они пытались скрыться на белом Renault Symbol.