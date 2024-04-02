Путин назвал приоритеты в работе МВД

Путин: среди приоритетов МВД должны быть борьба с экстремизмом и миграцией

Приоритетами в работе МВД России должны быть борьба с экстремизмом и незаконной миграцией, а также охрана общественного порядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии ведомства, передает ТАСС.

По словам главы государства, криминальные синдикаты, действующие в стране, являются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами и эмиссарами международных радикальных группировок.

Путин также отметил необходимость последовательно продолжать борьбу с коррупцией, в том числе в самой системе МВД. Он потребовал от сотрудников силовых структур добиваться более высоких показателей раскрываемости преступлений.