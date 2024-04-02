Путин призвал сотрудников МВД продолжать борьбу с коррупцией

Путин: нужно продолжать борьбу с коррупцией, в том числе в системе МВД

Правоохранительные органы должны последовательно продолжать борьбу с коррупцией, в том числе в самой системе МВД. К этому призвал президент России Владимир Путин на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

По словам главы государства, коррупция отравляет общество и крадет деньги, необходимые для обороны страны и ее «движения вперед». Президент РФ также потребовал от сотрудников силовых структур добиваться более высоких показателей раскрываемости преступлений.

На коллегии ведомства Путин также напомнил, что приоритетными направлениями в работе МВД должны выступать борьба с экстремизмом и незаконной миграцией, а также охрана общественного порядка.