Путин призвал МВД модернизировать методы борьбы с IТ-преступностью

Путин: в РФ выросло на 30 процентов число IТ-преступлений

В России на 30 процентов выросло число IТ-преступлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД, передает ТАСС.

Глава государства указал, что совершено 680 тысяч таких преступлений. Они нанесли ущерб в 156 миллиардов рублей. Он призвал силовиков серьезно усовершенствовать методы борьбы с преступностью, использующей современные технологии и работать на опережение.

Путин назвал среди приоритетов в работе МВД борьбу с экстремизмом и незаконной миграцией, а также охрану общественного порядка. По его словам, криминальные синдикаты, действующие в стране, являются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами и эмиссарами международных радикальных группировок.