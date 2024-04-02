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14:24, 2 апреля 2024Силовые структуры

Путин призвал МВД модернизировать методы борьбы с IТ-преступностью

Путин: в РФ выросло на 30 процентов число IТ-преступлений
Начало событий в новости Путин назвал приоритеты в работе МВД

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

В России на 30 процентов выросло число IТ-преступлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД, передает ТАСС.

Глава государства указал, что совершено 680 тысяч таких преступлений. Они нанесли ущерб в 156 миллиардов рублей. Он призвал силовиков серьезно усовершенствовать методы борьбы с преступностью, использующей современные технологии и работать на опережение.

Путин назвал среди приоритетов в работе МВД борьбу с экстремизмом и незаконной миграцией, а также охрану общественного порядка. По его словам, криминальные синдикаты, действующие в стране, являются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами и эмиссарами международных радикальных группировок.

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      Любовь Ширижик
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