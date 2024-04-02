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13:29, 2 апреля 2024Мир

Нарышкин прокомментировал предоставленные США данные о теракте в «Крокусе»

Нарышкин: предоставленные США данные не помогли выявить всех участников теракта

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что предоставленные США данные не помогли выявить всех участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ФСБ получала от Соединенными Штатами информацию, что возможен теракт, однако она была слишком общей, без важных подробностей.

Несмотря на то, что контртеррористический канал между Москвой и Вашингтоном действует, он значительно ограничен, подчеркнул глава СВР.

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      Лина Пивоварова
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