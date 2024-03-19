Путин сравнил заявления западных спецслужб с шантажом

Путин: заявления западных спецслужб напоминают шантаж и запугивание

Президент России Владимир Путин сравнил недавние заявления западных спецслужб о возможности терактов в стране с шантажом. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что слова представителей спецслужб западных стран напоминают шантаж и попытки запугать население страны.

8 марта посольство США и Министерство иностранных дел Британии предупредили своих граждан в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов и призвали избегать посещения массовых мероприятий.

После этих предупреждений главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о переводе столичной полиции на усиленный режим несения службы из-за угрозы терактов.