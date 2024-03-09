МВД опровергло перевод на усиленный режим службы в Москве

МВД России по Москве: информация об усиленном режиме службы недостоверна

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о переводе столичной полиции на усиленный режим несения службы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МВД призвало СМИ и интернет-сообщества «не распространять непроверенные сведения и не тиражировать материалы из недостоверных источников», чтобы не вводить в заблуждение людей. Согласно их заявлению, полицейские работают в штатном режиме.

Ранее издание Baza сообщало о якобы переводе личного состава столичной полиции на усиленный режим несения службы. Утверждалось, что это было связано со вчерашней публикацией посольством США сообщения о возможных терактах в столице.

В пятницу, 8 марта, посольство США в Москве и МИД Великобритании опубликовали предупреждения для своих граждан, находящихся в России, и призвали их избегать массовых мероприятий в течение ближайших 48 часов.

