В Киеве признались в разжигании розни в России после теракта

Глава центра при СНБО Украины Коваленко признался в разжигании розни в России

Украинские спецслужбы проводили акции по разжиганию межнациональной розни среди мигрантов в России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности (СНБО) Украины Андрей Коваленко в интервью The Times.

Коваленко рассказал о действиях своего ведомства после теракта в «Крокусе» по созданию напряженности в российском обществе. Он рассказал, что в задачи его сотрудников входило как внедрение в чаты мигрантов, так и распространение антимигрантских настроений в российских соцсетях.

«Конечно, нам очень выгодно поддерживать там [в России] любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации», — признался украинский чиновник. В частности, сотрудники центра при СНБО внедрялись в Telegram-чаты таджикских мигрантов с целью вызвать солидарность с подозреваемыми в теракте после публикации видео их задержания. Коваленко рассказал, что украинские подразделения информационных операций используют любые средства, включая создание межнациональной напряженности, для попыток дестабилизации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о невозможности поверить в непричастность Украины к теракту в «Крокусе». Она подчеркнула, что США никогда не скрывали атаки украинских спецслужб против России.