Теракт в «Крокусе», причастность Запада и украинский след. О чем поговорил Шойгу с министром обороны Франции?

Министр обороны Франции Лекорню поговорил по телефону с Сергеем Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили теракт в «Крокус Сити Холле» и его вероятных организаторов, а также возможность урегулирования на Украине.

Глава Министерства обороны Франции осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Он также выразил солидарность с семьями пострадавших и отметил готовность к сотрудничеству в противодействии терроризму.

Лекорню напомнил о готовности Франции, как мы всегда делали перед лицом терроризма, к наращиванию взаимодействия с целью более эффективной борьбы с этой угрозой Минобороны Франции

Министр подчеркнул, что Париж не располагает данными о связи Украины с террористической атакой.

Шойгу указал на украинский след в теракте в «Крокусе»

В Минобороны России прокомментировали переговоры Шойгу и Лекорню. Там отметили, что министр указал французскому коллеге на украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле».

Уточняется, что Лекорню пытался настойчиво убедить в непричастности Украины и Запада к произошедшему, перекладывая вину за нападение на ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов Минобороны РФ

Глава Минобороны оценил возможность причастности спецслужб Франции к теракту в «Крокусе»

Шойгу подчеркнул, что начатое в связи терактом в «Крокусе» расследование будет проведено до конца, а виновные понесут ответственность.

Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы Сергей Шойгу министр обороны России

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут к украинским спецслужбам. При этом он подчеркнул, что Киев не является самостоятельным и полностью контролируется США.

Министр обороны предупредил о последствиях отправки французского контингента на Украину

Шойгу в телефонном разговоре предупредил Лекорню о последствиях отправки французского контингента на Украину, рассказали в Минобороны.

В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции Минобороны РФ

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска его страны могут быть введены на территорию Украины. В середине марта он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.

Шойгу высказался о возможностях урегулирования на Украине

В Минобороны рассказали, что Шойгу указал Лекорню на готовность к диалогу по конфликту на Украине, однако счел бессмысленными встречи без участия Москвы.

Глава ведомства отметил, что исходные положения урегулирования могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе.

Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно Минобороны РФ

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о переговорах с Москвой до выхода республики на границы 1991 года. Он допустил, что российский лидер Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

Франция не выразила готовность к диалогу с Россией по Украине

Франция не выразила готовность к диалогу с Россией по Украине, об этом сообщило Agence France Press (AFP) со ссылкой на источник в диппредставительстве Франции.

Франция не выразила «готовности к диалогу» с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщил в среду источник в правительстве AFP

Как уточнили собеседники агентства в окружении Лекорню, министры обсуждали возможный диалог, однако «Франция не приняла и не предложила ничего подобного» касаемо конфликта на Украине.