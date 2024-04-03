Шойгу предупредил Францию о последствиях отправки контингента на Украину

Шойгу: отправка французского контингента на Украину создаст проблемы для Парижа

В Минобороны России сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке военного контингента на Украину. По его словам, такое развитие событий создаст проблемы для самой Франции, передает РИА Новости.

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что военных Франции в количестве 1,5 тысячи человек могут привести в состояние готовности для отправки на Украину в апреле. Она также напомнила, что ранее Франция участвовала в вывозе с Украины византийских икон, сославшись на необходимость их хранения. По ее мнению, подобные идеи с отправкой войск продолжают данную тенденцию.