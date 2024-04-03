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12:46, 3 апреля 2024Мир

Захарова заявила о планах переброски Францией военных на Украину

Захарова: военных Франции могут привести в готовность для переброски в апреле
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Военных Франции в количестве 1,5 тысячи человек могут в апреле привести в состояние готовности для переброски на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тысячи человек», — рассказала дипломат.

Захарова также напомнила, что ранее Франция участвовала в вывозе с Украины византийских икон, сославшись на необходимость их хранения. По ее мнению, подобные идеи с отправкой войск продолжают данную тенденцию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет нуждаться в помощи США и союзников по НАТО в случае отправки французских войск на Украину и прямого столкновения с Россией. В частности, администрация президента США Джо Байдена «обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину».

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      Максим Габриелян
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