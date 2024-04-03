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10:36, 3 апреля 2024Мир

Стало известно об опасении США перед вовлечением в конфликт с Россией

WSJ: США опасаются атаки России на ВС Франции в случае их отправки на Украину

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Соединенные Штаты опасаются атаки России на военных Вооруженных сил (ВС) Франции в случае, если те будут отправлены на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники из числа чиновников.

«Администрация [президента США Джо] Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — цитирует издание одного из чиновников.

Причина опасений США, по данным чиновника, заключается в возможности вовлечения Франции и других стран Запада в конфликт с Россией, несмотря на заверения Макрона в возможности избежать этого в случае удара по французским военным.

В конце февраля Макрон допустил, что войска Франции могут быть введены на территорию Украины. В середине марта он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.

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      Елизавета Мытарева
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