Макрон отказался от помощи США при столкновении с Россией на Украине

WSJ: Макрон заявил, что не нуждается в помощи США в столкновении с РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет нуждаться в помощи США и союзников по НАТО в случае отправки французских войск на Украину и прямого столкновения с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указал в интервью изданию знакомый с ситуацией американский чиновник, администрация президент США Джо Байдена «обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину». По его словам, такой сценарий развития событий грозит вовлечением других западных стран в конфликт с Россией.

В конце февраля 2024 года Макрон допустил, что французская армия может быть предедислоцирована на территорию Украины. В середине марта он повторил свои слова, отметив, что такой сценарий возможен.