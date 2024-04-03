Шойгу оценил возможность причастности спецслужб Франции к теракту в «Крокусе»

Шойгу рассчитывает, что спецслужбы Франции не причастны к теракту в «Крокусе»

В Минобороны России сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню оценил причастность Парижа к теракту в «Крокус Сити Холле». Он выразил надежду, что за этим не стоят французские спецслужбы, передает ТАСС.

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — заявил министр.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассказал, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». По словам анонимного собеседника Херша, Вашингтон также подтверждал Москве, что его данные о готовящейся атаке в «Крокусе» являются «достоверными».