Херш рассказал об американских предупреждениях о теракте в «Крокусе»

Журналист Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно»

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом он написал на своем интернет-портале Substack.

«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — отметил он.