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21:31, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Херш рассказал об американских предупреждениях о теракте в «Крокусе»

Журналист Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно»

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом он написал на своем интернет-портале Substack.

«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — отметил он.

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      Марина Совина
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