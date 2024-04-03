В Совбезе заявили об украинском следе в теракте в «Крокусе»

Патрушев: следы теракта в Crocus ведут к подконтрольным США спецслужбам Украины

Следы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут к украинским спецслужбам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС, сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Киев не является самостоятельным и полностью контролируется США. По словам Патрушева, идея о том, что террористический акт совершили сторонники радикальной исламской идеологии — попытка навязать эту идею извне.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» украинцев.