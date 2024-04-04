Во Франции заявили о неготовности Парижа на диалог с Москвой

AFP: Франция не выразила готовности к диалогу с Россией по вопросу Украины

Париж не выразил готовности к диалогу с Москвой по вопросу Украины во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Как рассказали источники во французском правительстве, министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава Минобороны России Сергей Шойгу обсуждали возможный диалог между странами. «Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами», — указали журналисты.

Ранее стало известно, что военных Франции в количестве 1,5 тысячи человек могут привести в состояние готовности для отправки на Украину в апреле.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет нуждаться в помощи США и союзников по НАТО в случае отправки французских войск на Украину и прямого столкновения с Россией.