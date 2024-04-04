В Германии назвали грубым тон переговоров Шойгу с главой Минобороны Франции

Der Spiegel: переговоры Шойгу и Лекорню прошли в довольно грубом тоне

Телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню «прошли в довольно грубом тоне». Так их описали журналисты издания Der Spiegel, базирующегося в Германии.

Обозреватели обратили внимание на то, что Шойгу предостерег Лекорню от отправки солдат на Украину, а также указал на украинский след в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В материале отмечается, что вскоре после беседы глав Минобороны Франция опровергла готовность к переговорам по украинскому конфликту.

«Министр обороны России не часто звонит своему французскому коллеге. Последний телефонный разговор между ними был полтора года назад. Теперь по телефону разговаривали Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню — и тон, видимо, был довольно грубым», — подчеркнули авторы статьи.

В ходе переговоров Шойгу и Лекорню обсудили теракт в «Крокус Сити Холле» и его вероятных организаторов, а также возможность урегулирования на Украине. В частности, Лекорню пытался настойчиво убедить российского министра в непричастности Украины и Запада к произошедшему, перекладывая вину за нападение на ИГИЛ ( запрещенная в России террористическая организация).