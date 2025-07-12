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21:13, 12 июля 2025Спорт

Шлеменко нокаутировал испанца на турнире в Омске

Боец MMA Шлеменко победил Кадену техническим нокаутом на турнире в Омске
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко одержал победу над испанцем Гильерме Каденой на турнире собственного промоушена SFC. Результаты доступны на странице организации во «ВКонтакте».

Поединок прошел в Омске и завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее Шлеменко высказался о реванше с Магомедом Исмаиловым. Спортсмен признался, что ему все равно, примет ли соперник бой.

Всего в активе 40-летнего Шлеменко 67 побед, 16 поражений и одна ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. Кадена одержал 37 побед и 25 раз проиграл.

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